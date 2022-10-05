Послы ЕС договорились о новых санкциях против рф: есть ограничение цен на нефть — Finance.ua

Послы ЕС договорились о новых санкциях против рф: есть ограничение цен на нефть Сегодня 13:04

Послы ЕС достигли политической договоренности о новых санкциях против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий россией.

Об этом сообщило Чешское председательство в Совете ЕС в Twitter.

Теперь запущена письменная процедура принятия, а санкции вступают в силу после публикации в официальном вестнике ЕС.

В восьмой пакет санкций вошли:

Запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны по ценам, превышающим верхний предел цены на нефть, и запрет на связанные с этим услуги;

Расширенный запрет на импорт товаров — металлопродукции, древесной массы, бумаги, машин и приборов, химикатов, пластика, сигарет и т.д.;

Запрет на предоставление ИТ, инжиниринговых и юридических услуг российским субъектам, дальнейший запрет экспорта технологий;

Расширение режима санкций на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, новые критерии для обхода санкций и новые списки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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