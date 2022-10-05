Послы ЕС договорились о новых санкциях против рф: есть ограничение цен на нефть — Finance.ua

Послы ЕС договорились о новых санкциях против рф: есть ограничение цен на нефть
Послы ЕС достигли политической договоренности о новых санкциях против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий россией.
Об этом сообщило Чешское председательство в Совете ЕС в Twitter.
Теперь запущена письменная процедура принятия, а санкции вступают в силу после публикации в официальном вестнике ЕС.
В восьмой пакет санкций вошли:
- Запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны по ценам, превышающим верхний предел цены на нефть, и запрет на связанные с этим услуги;
- Расширенный запрет на импорт товаров — металлопродукции, древесной массы, бумаги, машин и приборов, химикатов, пластика, сигарет и т.д.;
- Запрет на предоставление ИТ, инжиниринговых и юридических услуг российским субъектам, дальнейший запрет экспорта технологий;
- Расширение режима санкций на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, новые критерии для обхода санкций и новые списки.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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