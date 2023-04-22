Правительство Японии использует ChatGPT, чтобы упростить официальные документы — Finance.ua
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Правительство Японии использует ChatGPT, чтобы упростить официальные документы

Технологии&Авто
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Япония использует ChatGPT от OpenAI, чтобы сделать зачастую непрозрачные и сложные правительственные нормы более легкими для понимания.
По словам министра Тецуро Номура, Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства сейчас испытывает чат-бот, чтобы упростить официальные документы и сделать их более доступными.
Это первый случай, когда филиал центрального правительства Японии публично заявил, что тестирует искусственный интеллект OpenAI, сообщает Bloomberg.
Министр отмечает, что чат-бот будет обрабатывать только общедоступную информацию. Ранее ведомство объявляло планы использования чат-бота для обновления онлайн-инструкций для заявок на получение субсидий и другой государственной поддержки.
Напомним, человекообразные работы с «мозгами» в виде мощных моделей искусственного интеллекта сулят колоссальные изменения в промышленности и на рынке труда. По крайней мере, на это надеются инвесторы, которые стали вкладывать крупные суммы в эту отрасль. Среди них OpenAI, разработчик ChatGPT.
По материалам:
speka.media
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