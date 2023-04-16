OpenAI вкладає гроші в людиноподібних роботів, щоб досягти універсального інтелекту — Finance.ua

OpenAI вкладає гроші в людиноподібних роботів, щоб досягти універсального інтелекту 16.04.2023, 02:41 — Технології&Авто

OpenAI вкладає гроші в людиноподібних роботів, щоб досягти універсального інтелекту

Людиноподібні роботи з «мізками» у вигляді потужних моделей штучного інтелекту обіцяють колосальні зміни в промисловості та на ринку праці. Принаймні, на це сподіваються інвестори, які почали вкладати великі суми в цю галузь. Серед них OpenAI, розробник ChatGPT.

Про це повідомляє New Atlas

З настанням ери розумних людиноподібних роботів експерти обіцяють величезний приріст продуктивності поряд із підвищенням рівня безробіття. Загроза залишитися незатребуваним фахівцем нависла насамперед над білими комірцями, працівниками розумової праці. Однак намічений союз робототехніки зі ШІ може торкнутися і фабричних робітників.

OpenAI йде в робототехніку

Спочатку андроїди поводитимуться як не найрозумніші помічники, позбавлені здорового глузду, але дуже швидко вони навчаться, подолають обмеження і почнуть витісняти людей із цехів. Можливо, слідом за цим відбудеться різкий спад рівня оплати праці.

OpenAI, розробника гучних мовних моделей GPT, теж завжди цікавили роботи. Кінцева мета — створити універсальний ШІ, який може думати не гірше за людину.

У компанії багато років був власний відділ робототехніки, в якому навіть побудували власного робота-маніпулятора, який навчився збирати кубик Рубіка п’ятьма пальцями. Але в 2021 році відділ закрили, зосередивши всі зусилля на генеративному ШІ. Головна причина — у швидкості отримання результату: текстів для навчання мовних моделей набагато більше, ніж відео для навчання роботів.

Нові інвестиції

Інвестиції в норвезький стартап 1X, раніше відомий як Halodi Robotics, засвідчили, що OpenAI, схоже, готова повернутись у сферу робототехніки. Подробиць поки мало. Відомо тільки, що в 1Х оголосили про успішне проведення чергового раунду залучення коштів, отримавши 23,5 мільйона доларів, і основним інвестором виступила саме OpenAI з її програмою Startup Fund.

Ще будучи Halodi, стартап досяг певного прогресу в розробці робота Eve, андроїда на колесах, але тепер інженери хочуть поставити його на ноги, щоб він міг виконувати більше завдань, підвладних людині. Тож тепер 1X будує більш людиноподібного робота Neo, «щоб зрозуміти, як штучний інтелект може сформуватися в антропоморфному тілі». Результати обіцяють показати цього літа.

Телеканал 24 За матеріалами:

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