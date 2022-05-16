«Завершились все подсчеты смет, и я надеюсь, что уже на этой неделе и даже сегодня Черниговщина начинает восстановление критической инфраструктуры. Под критической инфраструктурой я имею в виду электросети, водоканал, больницы и детские сады — это объекты первой очереди, без которых очень тяжело жить в Чернигове. Вторая очередь — жилищный фонд. Уже сегодня выделены первые 150 миллионов и находятся на казначейских счетах области. Из них часть уже перечислена на управление капитального строительства и сегодня начнут работы», — сказал Чаус.
Также, по его словам, областная администрация делает все возможное, чтобы бизнес и предприятия, которые релоцировались или прекратили работу, возвращались и возобновлялись.
«На сегодняшний день мы инициировали создание специальной экономической зоны на территории Черниговской области как пострадавшей. Для того чтобы наш бизнес возвращался сюда, восстанавливался, развивался и чувствовал себя уверенно», — добавил Чаус.
Справка Finance.ua:
на Черниговщине россияне разрушили 8 больниц и 37 повредили и нанесли ущерб более чем в 2 миллиарда гривен.