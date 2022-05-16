Правительство выделило первый транш на восстановление Черниговщины — 150 миллионов — Finance.ua
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Правительство выделило первый транш на восстановление Черниговщины — 150 миллионов

Сегодня 12:21Казна и Политика
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Отель "Украина" в Чернигове (фото - Суспільне)Отель "Украина" в Чернигове (фото - Суспільне)
Правительство выделило первый транш на восстановление Черниговской области — 150 млн грн. В первую очередь здесь восстановят критическую инфраструктуру: электро- и водоснабжение и работу больниц.
Об этом в видеообращении в Facebook сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
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«Завершились все подсчеты смет, и я надеюсь, что уже на этой неделе и даже сегодня Черниговщина начинает восстановление критической инфраструктуры. Под критической инфраструктурой я имею в виду электросети, водоканал, больницы и детские сады — это объекты первой очереди, без которых очень тяжело жить в Чернигове. Вторая очередь — жилищный фонд. Уже сегодня выделены первые 150 миллионов и находятся на казначейских счетах области. Из них часть уже перечислена на управление капитального строительства и сегодня начнут работы», — сказал Чаус.
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Также, по его словам, областная администрация делает все возможное, чтобы бизнес и предприятия, которые релоцировались или прекратили работу, возвращались и возобновлялись.
«На сегодняшний день мы инициировали создание специальной экономической зоны на территории Черниговской области как пострадавшей. Для того чтобы наш бизнес возвращался сюда, восстанавливался, развивался и чувствовал себя уверенно», — добавил Чаус.

Справка Finance.ua:

  • на Черниговщине россияне разрушили 8 больниц и 37 повредили и нанесли ущерб более чем в 2 миллиарда гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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