Правительство выделило на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги ₴14 миллиардов — Finance.ua
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Правительство выделило на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги ₴14 миллиардов

Казна и Политика
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В этом году в государственном бюджете на выплату компенсации разницы в тарифах (между экономически обоснованным и установленным) на коммунальные услуги предусмотрено 14 млрд грн.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
«Приняты постановления правительства, а также законы, предусматривающие в государственном бюджете сумму 14 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах», — сказал Чернышев.
Он рассчитывает, что расчеты с предприятиями коммунальной сферы состоятся до конца года.
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Чернышев также подчеркнул, что существующая задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» не является основанием для отказа в заключении договоров на поставку газа такому предприятию.
Как сообщалось, Кабмин перенес дату урегулирования задолженности по разнице в тарифах на коммунальные услуги. Урегулированию будет подлежать задолженность перед поставщиками коммунальных услуг, образовавшаяся по состоянию на 1 июля 2022 года, а в дальнейшем для предприятий теплокоммунэнерго — ежеквартально в течение действия военного положения.
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В декабре 2021 года Кабинет Министров утвердил порядок предоставления субвенции общинам на погашение разницы между установленными и рыночными тарифами на коммунальные услуги. Урегулированию подлежала задолженность по состоянию на 1 июня 2021 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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