ЖЭКи угрожают не включить отопление домам с долгами: имеют ли они на это право — Finance.ua

ЖЭКи угрожают не включить отопление домам с долгами: имеют ли они на это право Сегодня 07:15 — Личные финансы

ЖЭКи угрожают не включить отопление домам с долгами: имеют ли они на это право

Готовясь к отопительному сезону, компании, поставляющие тепловую энергию, и организации по обслуживанию домов начали предупреждать пользователей о возможности отключения отопления из-за больших долгов. Во время войны задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн.

Об этом пишет Pro Гроші со ссылкой на Фокус.

В подъезде одной из киевских многоэтажек появилось объявление с предупреждением о возможных ограничениях или прекращении поставок тепловой энергии потребителям. В тексте предупредили, что включение отопления в отопительном периоде 2022-2023 годов будет производиться только в случае уплаты долга.

В вышеупомянутом здании совокупная сумма долга на сентябрь 2022 составила около 130 тыс. грн. Задолженность накопили всего несколько квартир — менее 10% от общего количества. Должникам ЖСК предлагает пойти на компромисс — заключить договор реструктуризации долга. Однако с некоторыми жителями дома установить связь не удается.

Глава ЖСК предупредил, что в случае, если до конца месяца должники не погасят долг или откажутся от реструктуризации, ему придется подписать договор с Центром коммунального сервиса о взыскании долга через суд.

Могут ли дома остаться без тепла из-за долгов

В случае задолженности тепла в доме действительно может не быть, хотя от людей законодательство не требует своевременной оплаты. Эксперты объясняют, что требования о своевременной оплате за газ выдвигает НАК «Нафтогаз», и при наличии долга НАК просто не даст теплокоммунэнерго (ТКЭ) газа.

В то же время решением проблемы с подключением тепла может стать дотация из местного бюджета, которая компенсирует неплатежи населения, и тогда, вне зависимости от платежной дисциплины, тепло в многоквартирных домах будет. Такие возможности есть в более «богатых» городах, тогда как более «бедные» будут мерзнуть.

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Впрочем, другие эксперты исключают применение такой меры воздействия, как отключение отопления там, где накоплены многотысячные долги. Здесь все зависит от уровня смелости ЖСК (ОСМД), ведь не включить тепло — значит нарушить распоряжение Кабмина.

Эксперты считают, что предупреждение об отключении тепла в большинстве своем связано с самоуправлением руководителей некоторых ОСМД, ЖСК, которые таким образом хотят повлиять на должников. Ведь коммунальщики не имеют права отключать от тепла за долги.

Так что зимой дома со злостными неплательщиками, которые так и не урегулируют свою задолженность, ничего катастрофического не ожидает — максимум процесс подключения к теплу будет затягиваться до середины ноября или даже позже.

К тому же из-за военного положения в Украине запрещается начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) на задолженность за жилищно-коммунальные услуги, сокращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Законодательство обеспечивает бесперебойное предоставление услуг по электроснабжению даже при наличии долгов. Остановка предоставления услуг ЖКХ населению в случае их неоплаты на период действия военного положения на территории Украины запрещена. Однако это не освобождает потребителей от оплаты их в полном объеме, говорят эксперты.

То есть зимовать в неотапливаемом доме из-за некоторых злобных должников обитателям многоэтажек, вероятнее всего, не придется. В то же время украинцам нужно быть сознательными и своевременно оплачивать коммунальные услуги, несмотря на все сложности военного времени.

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Pro Гроші По материалам:

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