Правительство выделило дополнительные средства на программу «Зимова єПідтримка» — Finance.ua
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Правительство выделило дополнительные средства на программу «Зимова єПідтримка»

Казна и Политика
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Правительство выделило дополнительные средства на программу «Зимова єПідтримка»
Правительство выделило дополнительные средства на программу «Зимова єПідтримка»
Кабинет Министров Украины принял решение о направлении дополнительных 570 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета на реализацию программы «Зимова єПідтримка».
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины

Сколько украинцев воспользовались программой

Отмечается, что это позволит обеспечить выплаты украинцам, которые еще не получили помощь.
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В общей сложности программой воспользовались 14,4 млн человек, из них 12,7 млн ​​уже получили средства.
По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, несмотря на завершение приема заявок, выплаты продолжаются и будут продолжаться, пока все заявки не будут проработаны.

Как можно использовать деньги

Полученные на карту для выплат Национальный кэшбек средства можно потратить на оплату коммунальных, медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и т. д.
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Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, продаваемые в торговых точках, зарегистрированных в программе.
Также 1000 грн. можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.
Помощь, полученную через «Укрпошту», можно использовать для приобретения товаров украинского производства или услуг, доступных через «Укрпошту».
По материалам:
Finance.ua
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