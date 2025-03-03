Сколько украинцев воспользовались программой «Зимова єПідтримка» — Finance.ua

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Сколько украинцев воспользовались программой «Зимова єПідтримка»

Личные финансы
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Сколько украинцев воспользовались программой «Зимова єПідтримка»
Сколько украинцев воспользовались программой «Зимова єПідтримка»
Прием заявок на выплаты по программе «Зимова єПідтримка» завершился. 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен пособия через Дію, отделения банков-партнеров и Укрпочту в течение трех зимних месяцев, в течение которых длилась программа.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«Зимова єПідтримка» помогла миллионам украинцев пройти эту зиму. Каждый, кто нуждался в помощи, мог подать заявку на выплату 1000 гривен для себя и своих детей. Государство уже профинансировало более 10 миллионов заявок, поданных в Дії и через банки-партнеры. Кроме того, 1,7 млн ​​человек, среди которых пенсионеры, люди с инвалидностью и жители прифронтовых территорий получили пособие через Укрпочту.
Люди использовали эти средства для оплаты коммунальных услуг, лекарства, связь и другие услуги. Часть средств пошла на благотворительность и поддержку наших защитников. Выплаты еще продолжаются. Все заявки, поданные до конца суток 28 февраля, будут обработаны. Использовать средства можно до конца 2025 года", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Зимова єПідтримка» стала самой массовой программой финансовой поддержки населения в истории Украины. Наибольшее количество заявок украинцы подали через Дію.

Как украинцы получали пособие

12,7 млн ​​по прямым заявкам:
  • Дія — 12 млн
  • Банки-партнеры — 577 тыс.
  • Укрпочта — 130 тыс.
1,7 млн ​​через Укрпочту по спискам Минсоцполитики:
  • Пенсионеры
  • Люди с инвалидностью
  • Жители прифронтовых территорий

На что чаще всего тратили полученные средства

В самые популярные категории расходов украинцев вошли:
• Коммунальные услуги — 4,9 млрд грн (57% от всех расходов)
• Телекоммуникации, в частности, мобильная связь — 1,9 млрд грн
• Заведения питания — 443 млн грн
• Лекарства — 237 млн ​​грн
• Компьютерные сети и информационные услуги — 234 млн грн
• Благотворительность, в том числе донаты на ВСУ — 202 млн грн
• Книги и другая печатная продукция — 178 млн грн
• Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт — 120 млн грн
• Театры и кинотеатры — 80 млн грн
• Почтовые услуги — 61 млн грн

Что дальше?

Несмотря на завершение приема заявок, выплаты по программе продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока все заявки не будут обработаны.
Средства не облагаются налогом и не влияют на назначение субсидий. Использовать денежные средства можно до конца 2025 года.

На что можно потратить деньги

На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, страхование и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе — список доступен на сайте.
Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

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По материалам:
Finance.ua
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