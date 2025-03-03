Сколько украинцев воспользовались программой «Зимова єПідтримка» — Finance.ua

Сколько украинцев воспользовались программой «Зимова єПідтримка» Сегодня 14:00 — Личные финансы

Сколько украинцев воспользовались программой «Зимова єПідтримка»

Прием заявок на выплаты по программе «Зимова єПідтримка» завершился. 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен пособия через Дію, отделения банков-партнеров и Укрпочту в течение трех зимних месяцев, в течение которых длилась программа.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«Зимова єПідтримка» помогла миллионам украинцев пройти эту зиму. Каждый, кто нуждался в помощи, мог подать заявку на выплату 1000 гривен для себя и своих детей. Государство уже профинансировало более 10 миллионов заявок, поданных в Дії и через банки-партнеры. Кроме того, 1,7 млн ​​человек, среди которых пенсионеры, люди с инвалидностью и жители прифронтовых территорий получили пособие через Укрпочту.

Люди использовали эти средства для оплаты коммунальных услуг, лекарства, связь и другие услуги. Часть средств пошла на благотворительность и поддержку наших защитников. Выплаты еще продолжаются. Все заявки, поданные до конца суток 28 февраля, будут обработаны. Использовать средства можно до конца 2025 года", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Зимова єПідтримка» стала самой массовой программой финансовой поддержки населения в истории Украины. Наибольшее количество заявок украинцы подали через Дію.

Как украинцы получали пособие

12,7 млн ​​по прямым заявкам:

Дія — 12 млн

Банки-партнеры — 577 тыс.

Укрпочта — 130 тыс.

1,7 млн ​​через Укрпочту по спискам Минсоцполитики:

Пенсионеры

Люди с инвалидностью

Жители прифронтовых территорий

На что чаще всего тратили полученные средства

В самые популярные категории расходов украинцев вошли:

• Коммунальные услуги — 4,9 млрд грн (57% от всех расходов)

• Телекоммуникации, в частности, мобильная связь — 1,9 млрд грн

• Заведения питания — 443 млн грн

• Лекарства — 237 млн ​​грн

• Компьютерные сети и информационные услуги — 234 млн грн

• Благотворительность, в том числе донаты на ВСУ — 202 млн грн

• Книги и другая печатная продукция — 178 млн грн

• Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт — 120 млн грн

• Театры и кинотеатры — 80 млн грн

• Почтовые услуги — 61 млн грн

Что дальше?

Несмотря на завершение приема заявок, выплаты по программе продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока все заявки не будут обработаны.

Средства не облагаются налогом и не влияют на назначение субсидий. Использовать денежные средства можно до конца 2025 года.

На что можно потратить деньги

и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе — список доступен на На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, страхованиеМожно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе — список доступен на сайте

Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

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