Правительство выделило 3,9 миллиарда на приобретение жилья для военных — Finance.ua
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Правительство выделило 3,9 миллиарда на приобретение жилья для военных

Казна и Политика
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Правительство выделило 3,9 миллиарда на приобретение жилья для военных
Правительство выделило 3,9 миллиарда на приобретение жилья для военных
Правительство утвердило распоряжение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, предусматривающее выплату денежной компенсации на приобретение жилья для Защитников и Защитниц Украины и членов их семей. Общий объем финансирования составляет более 3,9 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Эти средства будут направлены в областные бюджеты и бюджет города Киева для выплат 1587 людям, имеющим право на получение компенсации.
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Среди них ветераны с инвалидностью I и II группы, полученной в результате войны, а также семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.
Средства предоставляются при поддержке Европейского Союза в рамках специального инструмента Ukraine Facility — обширной программы финансовой помощи Украине, направленной на восстановление страны, ее модернизацию, а также поддержку реформ, приближающих нас к членству в ЕС.
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Этот инструмент был введен Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2024/792 от 29 февраля 2024 года. А в июне того же года Верховная Рада Украины ратифицировала Рамочное соглашение с ЕС, позволяющее реализовывать финансирование по этому механизму.
Согласно Плану Украины, утвержденному Правительством в марте 2024 года, инвестиции в жилье стали одной из приоритетных целей в рамках Компонента I Ukraine Facility. До конца 2027 года предусмотрено выделение не менее 450 миллионов евро (в гривневом эквиваленте) на обеспечение жильем лиц, защищавших Украину, и семей погибших.
По материалам:
Finance.ua
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