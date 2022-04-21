Правительство выделило 2,7 млрд гривен владельцам жилья за бесплатное размещение переселенцев — Finance.ua
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Правительство выделило 2,7 млрд гривен владельцам жилья за бесплатное размещение переселенцев

Сегодня 17:03Казна и Политика
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Правительство выделило 2,7 млрд гривен владельцам жилья за бесплатное размещение переселенцевПравительство выделило 2,7 млрд гривен владельцам жилья за бесплатное размещение переселенцев
Кабинет министров выделил 2,743 млрд гривен для покрытия расходов за март 2022 г. владельцев жилых помещений частного жилого фонда, безвозмездно размещавших в этих помещениях внутренне перемещенных лиц. Средства предоставляются областным военным администрациям из резервного фонда государственного бюджета.
Об этом свидетельствует распоряжение от 19 апреля 2022 г. № 298-р.
«Областным военным администрациям: обеспечить компенсацию расходов владельцам жилых помещений частного жилищного фонда, безвозмездно размещавших в этих помещениях внутренне перемещенных лиц», — говорится в документе.
Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) Обсяг витрат, гривень
Усього 2 742 960
у тому числі:
Вінницька облдержадміністрація 63 960
Волинська облдержадміністрація 131 895
Дніпропетровська облдержадміністрація 63 690
Донецька облдержадміністрація 4 770
Житомирська облдержадміністрація 258 750
Закарпатська облдержадміністрація 191 940
Запорізька облдержадміністрація 1 080
Івано-Франківська облдержадміністрація 121 335
Київська облдержадміністрація 94 590
Кіровоградська облдержадміністрація 313 770
Львівська облдержадміністрація 192 615
Миколаївська облдержадміністрація 21 870
Одеська облдержадміністрація 41 880
Полтавська облдержадміністрація 155 835
Рівненська облдержадміністрація 60 210
Сумська облдержадміністрація 77 850
Тернопільська облдержадміністрація 213 930
Харківська облдержадміністрація 360
Хмельницька облдержадміністрація 297 210
Черкаська облдержадміністрація 344 850
Чернівецька облдержадміністрація 90 570
Напомним, владельцы жилья, которые бесплатно помогут украинцам с проживанием, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от его возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

Чтобы предложить свое жилье для проживания внутри перемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:
  • подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт https://prykhystok.gov.ua/ о готовности принять у себя переселенцев;
  • при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления);
  • до 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев;
  • получить компенсацию.
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По материалам: РБК-Україна
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