Правительство выделило 2,7 млрд гривен владельцам жилья за бесплатное размещение переселенцев — Finance.ua

Правительство выделило 2,7 млрд гривен владельцам жилья за бесплатное размещение переселенцев

Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Правительство выделило 2,7 млрд гривен владельцам жилья за бесплатное размещение переселенцев

Кабинет министров выделил 2,743 млрд гривен для покрытия расходов за март 2022 г. владельцев жилых помещений частного жилого фонда, безвозмездно размещавших в этих помещениях внутренне перемещенных лиц. Средства предоставляются областным военным администрациям из резервного фонда государственного бюджета.

Об этом свидетельствует распоряжение от 19 апреля 2022 г. № 298-р

«Областным военным администрациям: обеспечить компенсацию расходов владельцам жилых помещений частного жилищного фонда, безвозмездно размещавших в этих помещениях внутренне перемещенных лиц», — говорится в документе.

Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) Обсяг витрат, гривень Усього 2 742 960 у тому числі: Вінницька облдержадміністрація 63 960 Волинська облдержадміністрація 131 895 Дніпропетровська облдержадміністрація 63 690 Донецька облдержадміністрація 4 770 Житомирська облдержадміністрація 258 750 Закарпатська облдержадміністрація 191 940 Запорізька облдержадміністрація 1 080 Івано-Франківська облдержадміністрація 121 335 Київська облдержадміністрація 94 590 Кіровоградська облдержадміністрація 313 770 Львівська облдержадміністрація 192 615 Миколаївська облдержадміністрація 21 870 Одеська облдержадміністрація 41 880 Полтавська облдержадміністрація 155 835 Рівненська облдержадміністрація 60 210 Сумська облдержадміністрація 77 850 Тернопільська облдержадміністрація 213 930 Харківська облдержадміністрація 360 Хмельницька облдержадміністрація 297 210 Черкаська облдержадміністрація 344 850 Чернівецька облдержадміністрація 90 570

Напомним, владельцы жилья, которые бесплатно помогут украинцам с проживанием, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от его возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

Чтобы предложить свое жилье для проживания внутри перемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:

подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт https://prykhystok.gov.ua/ о готовности принять у себя переселенцев;

при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления);

до 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев;

получить компенсацию.

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