Правительство выделило 2,7 млрд гривен владельцам жилья за бесплатное размещение переселенцев — Finance.ua

|Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація)
|Обсяг витрат, гривень
|Усього
|2 742 960
|у тому числі:
|Вінницька облдержадміністрація
|63 960
|Волинська облдержадміністрація
|131 895
|Дніпропетровська облдержадміністрація
|63 690
|Донецька облдержадміністрація
|4 770
|Житомирська облдержадміністрація
|258 750
|Закарпатська облдержадміністрація
|191 940
|Запорізька облдержадміністрація
|1 080
|Івано-Франківська облдержадміністрація
|121 335
|Київська облдержадміністрація
|94 590
|Кіровоградська облдержадміністрація
|313 770
|Львівська облдержадміністрація
|192 615
|Миколаївська облдержадміністрація
|21 870
|Одеська облдержадміністрація
|41 880
|Полтавська облдержадміністрація
|155 835
|Рівненська облдержадміністрація
|60 210
|Сумська облдержадміністрація
|77 850
|Тернопільська облдержадміністрація
|213 930
|Харківська облдержадміністрація
|360
|Хмельницька облдержадміністрація
|297 210
|Черкаська облдержадміністрація
|344 850
|Чернівецька облдержадміністрація
|90 570