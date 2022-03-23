Правительство выделило 10 млрд гривен на ежемесячные выплаты беженцам: кто получит — Finance.ua

Правительство выделило 10 млрд гривен на ежемесячные выплаты беженцам: кто получит

Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд. гривен на программу «Оказание ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Детям будут платить 3000 гривен, взрослым — 2000 гривен.

Об этом сообщается в постановлении от 20 марта 2022 г. № 332

Помощь оказывается ежемесячно на каждое внутриперемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах, в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Заявление о взятии на учет может быть подано в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) совершеннолетним или несовершеннолетним внутренне перемещенным лицом, которому присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

При наличии у такого лица детей представление заявления о взятии их на учет возможно только при наличии отображения в электронном виде информации, содержащейся в свидетельстве о рождении таких детей, изготовленном на бумажном бланке.

Помощь оказывается лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа єПідтримка.

Это следующие регионы:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Справка Finance.ua:

Правительство компенсирует стоимость коммунальных платежей украинцам, которые приютят у себя беженцев из других городов Украины. Чтобы получить компенсацию, подайте объявление на сайте «Прихисток». А переселенцы могут найти на этом ресурсе бесплатное жилье.

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