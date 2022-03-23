Правительство выделило 10 млрд гривен на ежемесячные выплаты беженцам: кто получит — Finance.ua

Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд. гривен на программу «Оказание ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».
Детям будут платить 3000 гривен, взрослым — 2000 гривен.
Об этом сообщается в постановлении от 20 марта 2022 г. № 332.
Помощь оказывается ежемесячно на каждое внутриперемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах, в следующих размерах:
для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
для других лиц — 2 000 гривен.
Заявление о взятии на учет может быть подано в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) совершеннолетним или несовершеннолетним внутренне перемещенным лицом, которому присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
При наличии у такого лица детей представление заявления о взятии их на учет возможно только при наличии отображения в электронном виде информации, содержащейся в свидетельстве о рождении таких детей, изготовленном на бумажном бланке.
Помощь оказывается лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа єПідтримка.
Это следующие регионы:
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Запорожская область
Киевская область
г. Киев
Луганская область
Николаевская область
Одесская область
Сумская область
Харьковская область
Херсонская область
Черниговская область
Справка Finance.ua:
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