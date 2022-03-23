Правительство выделило 10 млрд гривен на ежемесячные выплаты беженцам: кто получит — Finance.ua
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Правительство выделило 10 млрд гривен на ежемесячные выплаты беженцам: кто получит

Сегодня 12:00Казна и Политика
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Правительство выделило 10 млрд гривен на ежемесячные выплаты беженцам: кто получит
Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд. гривен на программу «Оказание ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».
Детям будут платить 3000 гривен, взрослым — 2000 гривен.
Об этом сообщается в постановлении от 20 марта 2022 г. № 332.
Помощь оказывается ежемесячно на каждое внутриперемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах, в следующих размерах:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;
  • для других лиц — 2 000 гривен.
Заявление о взятии на учет может быть подано в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) совершеннолетним или несовершеннолетним внутренне перемещенным лицом, которому присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
При наличии у такого лица детей представление заявления о взятии их на учет возможно только при наличии отображения в электронном виде информации, содержащейся в свидетельстве о рождении таких детей, изготовленном на бумажном бланке.
Помощь оказывается лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа єПідтримка.
Это следующие регионы:
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Справка Finance.ua:

  • Правительство компенсирует стоимость коммунальных платежей украинцам, которые приютят у себя беженцев из других городов Украины. Чтобы получить компенсацию, подайте объявление на сайте «Прихисток». А переселенцы могут найти на этом ресурсе бесплатное жилье.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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