Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить — Finance.ua

Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить
Некоторых украинцев будут бесплатно обеспечивать продуктами от государства. Речь идет о продовольствии длительного хранения, в основном это крупы и консервы. Воспользоваться помощью могут жители регионов, где ведутся активные боевые действия.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 328 от 20 марта. Текст документа 22 марта опубликован на сайте правительства.
В определении прописан перечень товаров. Но он не окончателен. При выдаче продуктовых наборов допускается отклонение на 20% (в плюс или минус). Объем указан на одного человека в месяц:
зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки — 12,14 кг;
крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы — 2 кг;
макаронные изделия — 1 кг;
масло подсолнечное — 1 кг;
мясные, рыбные, бобовые консервы — 2,5 кг;
сахар — 1 кг;
молоко или его заменитель (сгущенка, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) — 5 кг;