Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить

Сегодня 09:01Личные финансы
227
Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получитьУкраинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить
Некоторых украинцев будут бесплатно обеспечивать продуктами от государства. Речь идет о продовольствии длительного хранения, в основном это крупы и консервы. Воспользоваться помощью могут жители регионов, где ведутся активные боевые действия.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 328 от 20 марта. Текст документа 22 марта опубликован на сайте правительства.
В определении прописан перечень товаров. Но он не окончателен. При выдаче продуктовых наборов допускается отклонение на 20% (в плюс или минус). Объем указан на одного человека в месяц:
  • зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки — 12,14 кг;
  • крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы — 2 кг;
  • макаронные изделия — 1 кг;
  • масло подсолнечное — 1 кг;
  • мясные, рыбные, бобовые консервы — 2,5 кг;
  • сахар — 1 кг;
  • молоко или его заменитель (сгущенка, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) — 5 кг;
  • хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, баранки, пряники) — 1 кг;
  • чай, кофе — 200 г.

Как можно обезопасить свой дом, если вы решили уехать из города

Продукты будут выдаваться в административно-территориальных единицах, на территории которых предоставляется помощь в рамках программы єПідтримка. Это:
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область;
  • г. Киев.
Также правительство закупит 10 млн пластиковых пакетов с ручками вместимостью до 12 кг. И еще 3 млн пакетов вместимостью до 3 кг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.