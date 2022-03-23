Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить — Finance.ua

Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить

Сегодня 09:01 — Личные финансы

Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить

Некоторых украинцев будут бесплатно обеспечивать продуктами от государства. Речь идет о продовольствии длительного хранения, в основном это крупы и консервы. Воспользоваться помощью могут жители регионов, где ведутся активные боевые действия.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 328 от 20 марта. Текст документа 22 марта опубликован на сайте правительства.

В определении прописан перечень товаров. Но он не окончателен. При выдаче продуктовых наборов допускается отклонение на 20% (в плюс или минус). Объем указан на одного человека в месяц:

зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки — 12,14 кг;

крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы — 2 кг;

макаронные изделия — 1 кг;

масло подсолнечное — 1 кг;

мясные, рыбные, бобовые консервы — 2,5 кг;

сахар — 1 кг;

молоко или его заменитель (сгущенка, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) — 5 кг;

хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, баранки, пряники) — 1 кг;

чай, кофе — 200 г.

Продукты будут выдаваться в административно-территориальных единицах, на территории которых предоставляется помощь в рамках программы єПідтримка. Это:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область;

г. Киев.

Также правительство закупит 10 млн пластиковых пакетов с ручками вместимостью до 12 кг. И еще 3 млн пакетов вместимостью до 3 кг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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