Правительство выделило 1,8 млрд в завершение выплат по 6500 грн по программе єПідтримка — Finance.ua

Срок подачи заявок на получение 6500 гривен по программе єПідтримка истек 31 марта.
Программа єПідтримка доступна для ФЛП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного Страхования и Государственной службы.
Речь идет о людях, уплачивающих налоги на территории таких регионов:
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Запорожская область
Киевская область
г. Киев
Луганская область
Николаевская область
Одесская область
Сумская область
Харьковская область
Херсонская область
Черниговская область
Справка Finance.ua:
Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцев, которые могли подать заявки на получение пособия в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка;
Ранее в ПриватБанке объяснили, почему не все украинцы, имеющие право на пособие от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты. Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не в полном объеме средства, необходимые для предоставления помощи.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.