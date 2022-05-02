Правительство выделило 1,8 млрд в завершение выплат по 6500 грн по программе єПідтримка — Finance.ua

Правительство выделило 1,8 млрд в завершение выплат по 6500 грн по программе єПідтримка

Сегодня 16:03 — Личные финансы

Кабинет министров выделил Министерству экономики 1,882 млрд гривен для выплат по 6500 гривен по программе єПідтримка. Средства выделены из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщается в распоряжении от 29 апреля 2022 г. № 336-р.

Ранее на программу было выделено 21,45 млрд гривен. Таким образом, общая сумма достигла 23,332 млрд. гривен.

Срок подачи заявок на получение 6500 гривен по программе єПідтримка истек 31 марта.

Программа єПідтримка доступна для ФЛП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного Страхования и Государственной службы.

Речь идет о людях, уплачивающих налоги на территории таких регионов:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцев, которые могли подать заявки на получение пособия в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка;



Ранее в ПриватБанке объяснили, почему не все украинцы, имеющие право на пособие от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты. Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не в полном объеме средства, необходимые для предоставления помощи.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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