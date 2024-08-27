Правительство восточной Ливии хочет прекратить добычу и экспорт нефти — Bloomberg — Finance.ua
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Правительство восточной Ливии хочет прекратить добычу и экспорт нефти — Bloomberg

Энергетика
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Правительство восточной Ливии хочет прекратить добычу и экспорт нефти — Bloomberg
Правительство восточной Ливии хочет прекратить добычу и экспорт нефти — Bloomberg
Правительство восточной части Ливии, где находится самое большое количество запасов нефти страны, заявило, что прекратит добычу и экспорт ресурса.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Нефть марки Brent подскочила на 3% до отметки свыше 81 доллара за баррель после того, как восточные власти заявили, что «форс-мажорные обстоятельства» распространяются на все месторождения, терминалы и нефтяные объекты.
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Компания Waha Oil Co., поставляющая нефть на крупнейший экспортный терминал страны — Эс-Сидер, заявила, что начнет постепенно сокращать поставки.
Глубокие политические разногласия на востоке и западе Ливии, несмотря на соглашение о прекращении огня до 2020 года, часто приводят к боям и блокадам, направленным против ценного ресурса страны — нефти.
Ливия находится на крупнейших известных залежах нефти в Африке, но добыча пострадала после десятилетия политических распрей.
Столкновение между вооруженными группами, лояльными к разным группировкам или отдельным лицам, является обычным делом, что иногда приводит к закрытию ключевых нефтяных месторождений, пишет агентство.
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В прошлом месяце страна добывала около 1,15 миллиона баррелей нефти в день, согласно данным, собранным агентством Bloomberg.
С тех пор крупнейшее нефтяное месторождение страны под названием Шарара, из которого ежедневно добывалось почти 270 000 баррелей, остановилось. На востоке страны расположен бассейн Сирт, где находится большая часть ливийских нефтяных запасов и четыре нефтеэкспортных терминала страны.
По материалам:
Економічна Правда
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