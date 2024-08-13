Китай завершил строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы — Finance.ua

Китай завершил строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы 13.08.2024, 00:45 — Энергетика

Китай завершил строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы, news.cgtn.com

В Китае завершено строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы весом около 17 тысяч тонн.

Об этом сообщает CGTN

Строительство мегаконструкции производилось по заказу Саудовской Аравии в городе Циндао восточной китайской провинции Шаньдун и длилось 34 месяца.

Читайте также Китай подает жалобу во Всемирную торговую организацию из-за тарифов ЕС на электромобили

Ожидается, что до конца августа платформа будет доставлена ​​крупным грузовым судном в страну-заказчика и установлена ​​в саудовских водах на нефтяном месторождении Марджан (Marjan).

Платформа будет использоваться для сбора добываемых на шельфе нефти и газа и их транспортировки на сушу для дальнейшей переработки.

Она оснащена сложным оборудованием, среди которого большие коллекторы, системы очистки трубопроводов, химическая обработка и контроль работы узлов и агрегатов.

Читайте также Китай планирует внедрить национальную систему интернет-идентификации пользователей

Площадь поверхности платформы эквивалентна 15 стандартным баскетбольным площадкам, а ее высота превышает высоту 24-этажного жилого дома.

Массивная конструкция ежегодно может собирать и транспортировать 24 миллиона тонн сырой нефти и 7,4 миллиарда кубических метров газа и по этим параметрам, а также типам и размерам трубопроводов и сложности установленных систем является самой большой по сравнению с существующими аналогичными морскими платформами.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.