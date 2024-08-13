Китай завершил строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы — Finance.ua
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Китай завершил строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы

Энергетика
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Китай завершил строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы
Китай завершил строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы, news.cgtn.com
В Китае завершено строительство крупнейшей в мире морской нефтегазовой платформы весом около 17 тысяч тонн.
Об этом сообщает CGTN.
Строительство мегаконструкции производилось по заказу Саудовской Аравии в городе Циндао восточной китайской провинции Шаньдун и длилось 34 месяца.
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Ожидается, что до конца августа платформа будет доставлена ​​крупным грузовым судном в страну-заказчика и установлена ​​в саудовских водах на нефтяном месторождении Марджан (Marjan).
Платформа будет использоваться для сбора добываемых на шельфе нефти и газа и их транспортировки на сушу для дальнейшей переработки.
Она оснащена сложным оборудованием, среди которого большие коллекторы, системы очистки трубопроводов, химическая обработка и контроль работы узлов и агрегатов.
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Площадь поверхности платформы эквивалентна 15 стандартным баскетбольным площадкам, а ее высота превышает высоту 24-этажного жилого дома.
Массивная конструкция ежегодно может собирать и транспортировать 24 миллиона тонн сырой нефти и 7,4 миллиарда кубических метров газа и по этим параметрам, а также типам и размерам трубопроводов и сложности установленных систем является самой большой по сравнению с существующими аналогичными морскими платформами.
По материалам:
Укрінформ
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