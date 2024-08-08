Китай планирует внедрить национальную систему интернет-идентификации пользователей — Finance.ua
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Китай планирует внедрить национальную систему интернет-идентификации пользователей

Технологии&Авто
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Китай планирует внедрить национальную систему интернет-идентификации пользователей
Китай планирует внедрить национальную систему интернет-идентификации пользователей
Правительство Китая объявило об амбициозном плане внедрения национальной системы интернет-идентификации, направленной на повышение безопасности сети.
Как сообщает New York Times, эта инициатива потребует от всех интернет-пользователей Китая зарегистрироваться с помощью уникального идентификатора, выданного государственными учреждениями.
Основной целью новой системы является борьба с анонимностью в интернете, которая, по мнению китайских властей, способствует распространению дезинформации, мошенничеству и киберпреступности. Чиновники утверждают, что такой шаг призван повысить ответственность пользователей и укрепить общественный порядок в цифровом пространстве.
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Согласно новому законодательству все интернет-платформы будут обязаны проверять личности пользователей во время регистрации и привязывать аккаунты к уникальным идентификационным номерам, выданным правительством. Государственные органы считают, что это поможет снизить чрезмерный сбор и хранение персональной информации интернет-платформами, поскольку потребность в самостоятельном сборе данных пользователей будет сведена к минимуму.
Стоит отметить, что у Китая есть долгая история жесткого контроля информации и мониторинга поведения в интернете. Такие социальные сети, как Weibo, Xiaohongshu и Douyin уже отражают расположение пользователей в своих публикациях. Однако нынешние усилия по мониторингу фрагментарны. Введение единого Интернет-идентификатора позволит централизовать процесс, что позволит более комплексно отслеживать деятельность граждан в Интернете.
Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию общества. Сторонники новой системы утверждают, что она повысит безопасность в интернете и ограничит сбор персональных данных разными приложениями. Критики, однако, выражают обеспокоенность потенциальными нарушениями конфиденциальности и свободы слова. Многие опасаются, что система может привести к усилению государственного контроля над интернетом и ограничению доступа к информации.
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На начальном этапе использование новой системы будет добровольным. Предложение открыто для общественного обсуждения до конца августа, что позволит гражданам выразить свои мнения и обеспокоенность.
Внедрение национальной системы интернет-идентификации в Китае может иметь далеко идущие последствия не только для китайских пользователей, но и для глобального интернет-пространства. Эта инициатива ставит важные вопросы о балансе между безопасностью и конфиденциальностью в цифровую эпоху.
По материалам:
Mediasat
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