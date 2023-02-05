Технологические стартапы разработали систему биометрической идентификации владельцев криптовалют — Finance.ua

Технологические стартапы разработали систему биометрической идентификации владельцев криптовалют Сегодня 00:37 — Криптовалюта

Технологические стартапы разработали систему биометрической идентификации владельцев криптовалют

Представители технологических стартапов Sentry и Infineon заявили о готовности запуска системы биометрической идентификации для владельцев криптовалют. Пользователи смогут интегрировать удостоверение личности практически в любую существующую крипто-инфраструктуру.

Как объяснили в Sentry, достоверная идентификация личности стала критически важным условием для доступа к коммерческой информации, государственным активам и операциям на рынке криптовалют.

«Биометрические системы, ориентированные на конфиденциальность, будут играть решающую роль в безопасности и идентификации, особенно на развивающихся рынках. Мы считаем, что Sentry станет первым коммерчески масштабируемым проектом в этой области», — заявил директор Infineon по безопасности смарт-карт в Северной и Южной Америке Арно Мозер.

Помимо запуска системы идентификации, разработчики Secure уже завершают подготовительную работу по выпуску биометрического криптокошелька с холодным хранением Sentinel. В качестве элементной базы Secure использует последнее поколение чипов SLC37x компании Infineon.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.