Технологические стартапы разработали систему биометрической идентификации владельцев криптовалют — Finance.ua
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Технологические стартапы разработали систему биометрической идентификации владельцев криптовалют

Криптовалюта
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Технологические стартапы разработали систему биометрической идентификации владельцев криптовалют
Технологические стартапы разработали систему биометрической идентификации владельцев криптовалют
Представители технологических стартапов Sentry и Infineon заявили о готовности запуска системы биометрической идентификации для владельцев криптовалют. Пользователи смогут интегрировать удостоверение личности практически в любую существующую крипто-инфраструктуру.
Как объяснили в Sentry, достоверная идентификация личности стала критически важным условием для доступа к коммерческой информации, государственным активам и операциям на рынке криптовалют.

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«Биометрические системы, ориентированные на конфиденциальность, будут играть решающую роль в безопасности и идентификации, особенно на развивающихся рынках. Мы считаем, что Sentry станет первым коммерчески масштабируемым проектом в этой области», — заявил директор Infineon по безопасности смарт-карт в Северной и Южной Америке Арно Мозер.
Помимо запуска системы идентификации, разработчики Secure уже завершают подготовительную работу по выпуску биометрического криптокошелька с холодным хранением Sentinel. В качестве элементной базы Secure использует последнее поколение чипов SLC37x компании Infineon.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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