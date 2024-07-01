Правительство внесло изменения в порядок использования средств резервного фонда бюджета — Finance.ua

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Правительство внесло изменения в порядок использования средств резервного фонда бюджета

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Правительство внесло изменения в порядок использования средств резервного фонда бюджета
Правительство внесло изменения в порядок использования средств резервного фонда бюджета
Кабинет Министров разрешил использовать средства резервного фонда бюджета для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ.
«Внесены изменения в Порядок использования средств резервного фонда бюджета. Установлена ​​возможность использования средств резервного фонда бюджета на осуществление мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера», — говорится в сообщении.
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Внесены также изменения, предусматривающие возмещение из резервного фонда кредиторской задолженности на основании подтвержденной органами Казначейства информации.
Кроме того, из Порядка исключены нормы использования средств резервного фонда на осуществление мероприятий по предотвращению негативных явлений на рынке авиационных перевозок, связанных с неосуществлением страхового покрытия эксплуатантам и/или владельцам воздушных судов в воздушном пространстве Украины во время вооруженной агрессии против Украины, угрозы нападения и любых военных действий на территории Украины и т. п.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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