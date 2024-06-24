НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20% — Finance.ua

НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20% Сегодня 11:30 — Валюта

НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%

Курс доллара на прошлой неделе снижался. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

НБУ в течение недели 17−21 июня 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 722,57 млн ​​долларов. Это на 19,5% меньше, чем неделей ранее (897,82 млн долларов).

Объем продаж находится на уровне выше среднего за неделю с начала года (540 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 13,5 млрд долларов, что немного меньше международной помощи Украине с начала года. Однако в конце июня Украина должна получить 1,9 млрд евро от ЕС и 2,2 млрд долларов от МВФ, что перекроет расходы.

Таблица: РБУ-Украина

На прошлой неделе курс доллара снижался после достижения исторического максимума, который был достигнут 14 июня (40,69 грн/доллар). Официальный курс упал до 40,44 грн/доллар на 24 июня.

График: НБУ

На наличном рынке курс опустился ниже 41 гривны до 40,85 грн/доллар.

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