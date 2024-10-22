Правительство внесло изменения в денежной компенсации отпусков погибших военных и полицейских — Finance.ua

Правительство внесло изменения в денежной компенсации отпусков погибших военных и полицейских
Правительство внесло изменения в порядок выплат денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска для семей военных и полицейских в случае их гибели. Теперь в случае гибели количество дней отпуска, за которые будет выплачиваться компенсация, зависит от стажа службы и других факторов.
Об этом сообщают нардепы Тарас Мельничук и Алексей Гончаренко по итогам заседания Кабмина.
Предусмотрено, что в году гибели (смерти) военнослужащих Вооруженных Сил, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы и полицейских Национальной полиции для определения размера денежных компенсаций отпусков применяется количество календарных дней отпуска, установленное:
- военнослужащим — в пункте 1 статьи 10−1 ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (от 30 до 45 календарных дней в зависимости от выслуги лет) и в абзаце первом пункта 4 статьи 10−1 ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (от 2 до 15 календарных дней в зависимости от места службы и должности);
- полицейским — в части второй статьи 93 ЗУ «О Национальной полиции» (30 календарных дней) и в части третьей статьи 93 ЗУ «О Национальной полиции» (от 1 до 15 календарных дней в зависимости от выслуги лет).
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