Правительство уже разработало правила бронирования сотрудников компаний — Finance.ua

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Правительство уже разработало правила бронирования сотрудников компаний

Личные финансы
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Правительство уже разработало правила бронирования сотрудников компаний
Правительство уже разработало правила бронирования сотрудников компаний
В ноябре Верховная Рада приняла закон № 7687, регулирующий порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации. Однако конкретные критерии и порядок бронирования должен был утвердить Кабмин.
Как сообщает Forbes, со ссылкой на собственные источники в правительстве и имеющийся в распоряжении журналистов текст документа, критерии бронирования уже разработаны, а Кабмин должен утвердить их уже в декабре.

Как будет работать бронирование

Все отсрочки от мобилизации, выданные Минэкономики, останутся в силе до утверждения новых правил, говорится в документе. Нужно ли будет после этого заново проходить процедуру бронирования, не уточняется.
Списки забронированных военнообязанных сотрудников должны утверждаться Минэкономики после согласования с Генштабом ВСУ.

Кто сможет забронировать сотрудников

  • Органы гос власти, остальные государственные органы и органы местного самоуправления. Отсрочка для них не может превышать срок действия военного положения.
  • Госслужащие категорий «А» и «Б» (руководители госорганов и их заместители, руководители структурных подразделений, территориальных органов), а также работники патронатных служб подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Забронированных госслужащих категории «В» (все остальные сотрудники) не может быть больше 40% штата.
  • Предприятия, учреждения и организации, имеющие мобилизационные задачи, если бронирование необходимо для их выполнения. Срок — полгода с возможностью продления сроком до шести месяцев. Забронированных военнообязанных должно быть не более 40% штата. Повысить лимит можно по отдельному согласованию Генштаба.
  • Предприятия, учреждения и организации, которые производят товары, выполняют работы или оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований. Срок — полгода с возможностью продления сроком до шести месяцев. Руководителей и заместителей бронируют независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Лимит забронированных военнообязанных — не более 40% штата.
  • Предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Срок — полгода с возможностью продления сроком до шести месяцев. Руководителей и заместителей бронируют независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Лимит забронированных военнообязанных — не более 40% штата.
  • Уполномоченные банки, включенные в список уполномоченных к работе банков в условиях особого периода.
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Как будут определять важные для экономики предприятия

Чтобы попасть в перечень критически важных, предприятие должно отвечать трем или более критериям из списка:
  • Уплатить свыше €375 000 налогов, сборов, платежей в госбюджет на протяжении последнего календарного квартала.
  • Сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) за последний календарный квартал должна превышать €8 млн.
  • Иметь стратегическое значение для экономики и безопасности государства (речь идет о перечне госпредприятий).
  • Иметь важное значение в области национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины. Его определяют уполномоченные органы государственной власти.
  • Не иметь задолженностей по уплате ЕСВ.
  • Средняя месячная зарплата застрахованных лиц-работников должна быть не меньше средней заработной платы по региону.
Подтверждать статус критически важного предприятие должно не реже одного раза в год.
По материалам:
Ain.Ua
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