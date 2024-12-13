Правительство утвердило условия продажи конфискованного завода «Мотордеталь-Конотоп» — Finance.ua

Правительство утвердило условия продажи конфискованного завода «Мотордеталь-Конотоп»
Кабинет Министров утвердил условия реализации государственной доли ООО «Мотордеталь-Конотоп».
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Утверждены условия продажи государственной доли размером 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Мотордеталь-Конотоп“ на электронном аукционе», — говорится в сообщении.
По условиям приватизации средства, полученных от продажи, будут отнесены к государственному бюджету и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Как сообщалось, в 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО «Мотордеталь-Конотоп», принадлежавшего гражданину россии Сергею Калашнику. Конфискованное предприятие, специализирующееся на производстве и поставке гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания, было включено в список объектов крупной приватизации государственной собственности.
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