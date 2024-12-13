Правительство утвердило условия продажи конфискованного завода «Мотордеталь-Конотоп» — Finance.ua

Правительство утвердило условия продажи конфискованного завода «Мотордеталь-Конотоп» Сегодня 20:37 — Казна и Политика

Правительство утвердило условия продажи конфискованного завода «Мотордеталь-Конотоп»

Кабинет Министров утвердил условия реализации государственной доли ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утверждены условия продажи государственной доли размером 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Мотордеталь-Конотоп“ на электронном аукционе», — говорится в сообщении.

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По условиям приватизации средства, полученных от продажи, будут отнесены к государственному бюджету и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Как сообщалось, в 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО «Мотордеталь-Конотоп», принадлежавшего гражданину россии Сергею Калашнику. Конфискованное предприятие, специализирующееся на производстве и поставке гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания, было включено в список объектов крупной приватизации государственной собственности.

Укрінформ По материалам:

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