Украинское Дунайское пароходство распродает морской флот — Finance.ua
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Украинское Дунайское пароходство распродает морской флот

Казна и Политика
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Украинское Дунайское пароходство начинает реализацию своего морского флота — на аукцион выставлены шесть судов одним лотом за 440 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба УДП.
В пароходстве называют это решение «мучительным, но единственно верным». Продажа морского флота позволит УДП сконцентрироваться исключительно на речных перевозках и модернизации речного флота.
«Именно в сегменте грузовых речных перевозок у пароходства есть перспективы развития», — говорится в сообщении.
Из шести судов, выставленных на продажу, только два («Вилково» и «Измаил») отремонтированы и имеют все документы для начала работы. Остальные четыре — «Татарбунары», «Виана-ду-Каштелу», «Килия» и «Рени» — в нерабочем состоянии и много лет находятся в отстое.
В УДП утверждают, что держать морской флот экономически невыгодно, особенно после снятия блокады с портов Одессы и падения фрахтовых ставок.
«Мы проанализировали и проработали все возможные варианты. Рассматривали предложения по передаче судов в тайм-чартер. Однако доход от чартера не будет перекрывать будущие расходы по обслуживанию и ремонту судов. Это полностью убыточный для государства проект», — утверждают в УДП.
В госкомпании добавляют, что держать в отстое судна также экономически нецелесообразно из-за дополнительных расходов.
Решение продать морской флот пароходства на открытых торгах поддержано акционером.
По материалам:
agroreview.com
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