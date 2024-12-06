Украинское Дунайское пароходство распродает морской флот — Finance.ua

Украинское Дунайское пароходство распродает морской флот Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Украинское Дунайское пароходство начинает реализацию своего морского флота — на аукцион выставлены шесть судов одним лотом за 440 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба УДП.

В пароходстве называют это решение «мучительным, но единственно верным». Продажа морского флота позволит УДП сконцентрироваться исключительно на речных перевозках и модернизации речного флота.

«Именно в сегменте грузовых речных перевозок у пароходства есть перспективы развития», — говорится в сообщении.

Из шести судов, выставленных на продажу, только два («Вилково» и «Измаил») отремонтированы и имеют все документы для начала работы. Остальные четыре — «Татарбунары», «Виана-ду-Каштелу», «Килия» и «Рени» — в нерабочем состоянии и много лет находятся в отстое.

В УДП утверждают, что держать морской флот экономически невыгодно, особенно после снятия блокады с портов Одессы и падения фрахтовых ставок.

«Мы проанализировали и проработали все возможные варианты. Рассматривали предложения по передаче судов в тайм-чартер. Однако доход от чартера не будет перекрывать будущие расходы по обслуживанию и ремонту судов. Это полностью убыточный для государства проект», — утверждают в УДП.

В госкомпании добавляют, что держать в отстое судна также экономически нецелесообразно из-за дополнительных расходов.

Решение продать морской флот пароходства на открытых торгах поддержано акционером.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.