Правительство утвердило трехлетний план мероприятий в сфере борьбы с отмыванием «грязных» средств — Finance.ua

Правительство утвердило трехлетний план мероприятий в сфере борьбы с отмыванием «грязных» средств Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Правительство утвердило трехлетний план мероприятий в сфере борьбы с отмыванием «грязных» средств

Кабинет Министров утвердил План мероприятий на период до 2026 года, направленных на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«На заседании правительства утвержден План мер, направленных на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий рисков, выявленных по результатам третьей национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2026 года», — говорится в сообщении.

Читайте также Правительство приняло три решения для борьбы со взяточничеством и отмыванием денег

Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы финансового мониторинга по ключевым направлениям государственной политики в этой сфере на ближайшие три года.

План мероприятий сформирован по результатам проведенной третьей Национальной оценки рисков, определившей соответствующие угрозы (уязвимые места) для субъектов финансового мониторинга.

«Утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы с отмыванием „грязных“ средств в соответствии с международными стандартами», — отмечают в Минфине.

Читайте также Разработчики Google запустили искусственный интеллект, который выявляет случаи отмывания денег

При этом мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и срок выполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы финансового мониторинга, а именно:

усовершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;

усовершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;

повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;

обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;

международное сотрудничество и т. д.

«Реализация этого документа будет способствовать совершенствованию законодательства и практики его применения согласно международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием грязных средств», — добавили в министерстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.