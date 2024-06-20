Правительство утвердило положение об электронном военном билете: что в нем должно быть — Finance.ua
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Правительство утвердило положение об электронном военном билете: что в нем должно быть

Казна и Политика
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Правительство утвердило положение об электронном военном билете: что в нем должно быть
Правительство утвердило положение об электронном военном билете: что в нем должно быть
Кабинет Министров внес изменения в Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Нормы касаются военно-учетного документа в электронной форме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2024 г. № 721.
Согласно постановлению, военно-учетный документ оформляется средствами электронного кабинета и/или Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и/или Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дія» (в случае технической реализации).

QR-код

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код).
QR-код содержит сведения о военно-учетном документе в электронной форме, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности, в визуальной.
Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.
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Военно-учетный документ в электронной форме может быть распечатан. В таком случае он должен содержать QR-код военно-учетного документа, пригодный для считывания.
Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования и не может превышать срок действия отсрочки.

Что должно быть в документе

Военно-учетный документ в электронной форме содержит следующие сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (при наличии):
  1. фамилия;
  2. собственное имя (все собственные имена);
  3. отчество (при наличии);
  4. дата рождения;
  5. регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);
  6. отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
  7. сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;
  8. сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;
  9. воинское звание (для военнообязанных и резервистов);
  10. военно-учетная специальность;
  11. сведения об исполнении воинского долга (категория учета);
  12. сведения о военном учете (вид учета и территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором состоит на учете);
  13. сведения об обращении или направлении в Национальную полицию уведомления о совершении административного или уголовного правонарушения;
  14. адрес места жительства;
  15. номера средств связи;
  16. адреса электронной почты (при наличии);
  17. дата и время обновления учетных данных призывником, военнообязанным и резервистом;
  18. дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.
По материалам:
РБК-Україна
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