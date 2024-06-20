Правительство утвердило положение об электронном военном билете: что в нем должно быть — Finance.ua

Правительство утвердило положение об электронном военном билете: что в нем должно быть Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Правительство утвердило положение об электронном военном билете: что в нем должно быть

Кабинет Министров внес изменения в Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Нормы касаются военно-учетного документа в электронной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2024 г. № 721

Согласно постановлению, военно-учетный документ оформляется средствами электронного кабинета и/или Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и/или Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дія» (в случае технической реализации).

QR-код

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код).

QR-код содержит сведения о военно-учетном документе в электронной форме, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности, в визуальной.

Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Военно-учетный документ в электронной форме может быть распечатан. В таком случае он должен содержать QR-код военно-учетного документа, пригодный для считывания.

Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования и не может превышать срок действия отсрочки.

Что должно быть в документе

Военно-учетный документ в электронной форме содержит следующие сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (при наличии):

фамилия; собственное имя (все собственные имена); отчество (при наличии); дата рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте); отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов; сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов; воинское звание (для военнообязанных и резервистов); военно-учетная специальность; сведения об исполнении воинского долга (категория учета); сведения о военном учете (вид учета и территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором состоит на учете); сведения об обращении или направлении в Национальную полицию уведомления о совершении административного или уголовного правонарушения; адрес места жительства; номера средств связи; адреса электронной почты (при наличии); дата и время обновления учетных данных призывником, военнообязанным и резервистом; дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

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