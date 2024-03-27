Правительство утвердило план реформирования местного самоуправления до 2027 года — Finance.ua

Правительство утвердило план реформирования местного самоуправления до 2027 года Сегодня 07:36 — Казна и Политика

Кабинет Министров утвердил план мер по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти на 2024−2027 годы.

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

«Утвержден план мер по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на 2024−2027 годы. Планом определены меры, сроки исполнения и органы, ответственные за их исполнение», — написал Мельничук.

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В частности, речь идет о реализации задач по урегулированию отдельных вопросов административно-территориального устройства, переформатировании местных государственных администраций в органы префектурного типа, возобновлении деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти на деоккупированных территориях, разграничении их полномочий по принципу субсидиарности.

Также план предусматривает усиление финансовой возможности ОМС для обеспечения осуществления определенных законодательством полномочий, развитие форм прямого народовластия и усиление институциональной способности ассоциаций органов местного самоуправления.

Укрінформ По материалам:

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