Депутаты предлагают установить зарплаты должностным лицам местного самоуправления не меньше «минималки» — Finance.ua

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Депутаты предлагают установить зарплаты должностным лицам местного самоуправления не меньше «минималки»

Казна и Политика
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Депутаты предлагают установить зарплаты должностным лицам местного самоуправления не меньше «минималки»
Депутаты предлагают установить зарплаты должностным лицам местного самоуправления не меньше «минималки»
Народные депутаты зарегистрировали законопроект № 11 054 об обеспечении достойных условий оплаты труда должностных лиц местного самоуправления.
Соответствующий документ опубликован на сайте Совета.
В целом проектом закона предлагается закрепить:
  1. минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления на уровне не менее минимальной заработной платы;
  2. обязанность публиковать решения органов местного самоуправления, которым устанавливают премии, доплаты за дополнительную погрузку и другие денежные выплаты служащим органов местного самоуправления с их обоснованием на официальном веб-сайте соответствующего совета не позднее 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
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«Целью принятия законопроекта является усовершенствование принципов службы в органах местного самоуправления, социальных гарантий и статуса служащих местного самоуправления, усиление публичного контроля за дискреционными полномочиями органов местного самоуправления и их должностных лиц при утверждении материально-финансового обеспечения служащих местного самоуправления», — объясняют инициаторы проекта.
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По материалам:
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