В Госстате показали, как выросли зарплаты украинцев (инфографика) — Finance.ua

В Госстате показали, как выросли зарплаты украинцев (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Средняя зарплата в 4 квартале 2023 года составила 19 231 гривну, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает Госстат

У кого самая высокая

Самая высокая зарплата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где выросла на 23,3% до 41 326 гривен в месяц.

Меньше всего платят в сфере образования — 13 500 гривен (рост на 0,5%).

В Украине с действующей формулой расчета пенсии с зарплатой в 10 тыс. грн можно получать выплату в размере около 3314 грн. Такая выплата возможна, если иметь 35 лет стажа. Если ваша зарплата составляет 10 тыс. грн, но вместо 35 лет у вас всего 31 год стажа, то размер пенсии составляет 2935 грн.

Если есть 40 лет стажа, то пенсия с зарплаты 10 тыс. грн будет на уровне 3787,2 грн. Вместе с тем, если вместо 10 тыс. грн ваша зарплата будет составлять 15 тыс. грн, то пенсия будет на уровне 4971 грн с 35 годами стажа.

Справка Finance.ua:

украинцы, получающие зарплату в конвертах, в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в частности мизерной пенсией. Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он отметил, что вопрос о финансовом мониторинге в Украине сегодня очень актуален;

в 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%;

кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 грн в 2025 году и 30 260 грн в 2026 году.

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