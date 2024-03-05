В Госстате показали, как выросли зарплаты украинцев (инфографика) — Finance.ua
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В Госстате показали, как выросли зарплаты украинцев (инфографика)

Личные финансы
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Средняя зарплата в 4 квартале 2023 года составила 19 231 гривну, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Об этом сообщает Госстат.
У кого самая высокая
Самая высокая зарплата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где выросла на 23,3% до 41 326 гривен в месяц.
В Госстате показали, как выросли зарплаты украинцев (инфографика)
Меньше всего платят в сфере образования — 13 500 гривен (рост на 0,5%).
В Госстате показали, как выросли зарплаты украинцев (инфографика)
В Украине с действующей формулой расчета пенсии с зарплатой в 10 тыс. грн можно получать выплату в размере около 3314 грн. Такая выплата возможна, если иметь 35 лет стажа. Если ваша зарплата составляет 10 тыс. грн, но вместо 35 лет у вас всего 31 год стажа, то размер пенсии составляет 2935 грн.
Если есть 40 лет стажа, то пенсия с зарплаты 10 тыс. грн будет на уровне 3787,2 грн. Вместе с тем, если вместо 10 тыс. грн ваша зарплата будет составлять 15 тыс. грн, то пенсия будет на уровне 4971 грн с 35 годами стажа.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, получающие зарплату в конвертах, в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в частности мизерной пенсией. Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он отметил, что вопрос о финансовом мониторинге в Украине сегодня очень актуален;
  • в 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%;
  • кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 грн в 2025 году и 30 260 грн в 2026 году.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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