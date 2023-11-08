Правительство утвердило новые показатели для автоматической регистрации налоговых накладных — Finance.ua

Правительство утвердило новые показатели для автоматической регистрации налоговых накладных Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Правительство утвердило новые показатели для автоматической регистрации налоговых накладных

Новые показатели положительной налоговой истории позволят регистрировать налоговые накладные/расчеты корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) в автоматическом режиме.

«Правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. № 1165, направленные, в частности, на увеличение количества плательщиков, которые будут регистрировать налоговые накладные по новым показателям автоматически», — говорится в сообщении.

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Новая положительная налоговая история предусматривает, в частности, что налогоплательщик в течение шести последовательных месяцев производит приобретение и поставку одних и тех же товаров/услуг в объемах не менее 75% от общего объема операций в этом периоде.

Также плательщик имеет налоговую нагрузку более 5%, а объем налога на добавленную стоимость по зарегистрированным НН/РК текущего месяца не превышает наибольшую сумму налога на добавленную стоимость по зарегистрированным НН/РК за последние 12 месяцев.

Кроме того, налогоплательщик одновременно выполняет следующие условия:

он подал объяснения и копии документов по всем НН/РК в течение 180 дней, предшествующих дате принятия НН/РК для регистрации в ЕРНН;

комиссия регионального уровня приняла решение о регистрации НН/РК или комиссия центрального уровня приняла решение об удовлетворении жалобы и отмене решения об отказе в регистрации НН/РК;

ежемесячный объем поставок в НН/РК по операциям последних 6 отчетных периодов, предшествующих текущему, превышает 500 тыс. грн.

Положительная налоговая история также предусматривает, что плательщик в течение трех лет не имел задолженности по уплате налогов, не нарушал сроки подачи отчетности и сроки регистрации налоговых накладных.

А среднемесячный объем поставок, указанный в НН/РК, зарегистрированных в ЕРНН, превышает 500 тыс. грн.

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Основанием для безусловной регистрации налоговой накладной/расчета корректировки считается уплата налога на добавленную стоимость за последние 12 месяцев в размере более 1 млн грн и одновременно налоговая нагрузка за последние 12 месяцев в размере более 5%.

То есть один из признаков безусловной регистрации «перенесен» в положительную налоговую историю, пояснили в Минфине. Таким образом, устанавливается предохранитель для использования рискового налогового кредита для безусловной регистрации. При этом у добропорядочных плательщиков остается возможность автоматической регистрации налоговых накладных.

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Укрінформ По материалам:

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