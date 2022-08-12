Правительство утвердило электронные отчеты по оценке имущества — Finance.ua

Правительство утвердило электронные отчеты по оценке имущества Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Правительство утвердило электронные отчеты по оценке имущества

Кабинет Министров Украины внес изменения в национальный стандарт по оценке имущества и имущественных прав, утвердив возможность составления отчетов в электронном виде.

Об этом говорится в соответствующем постановлении № 886.

Согласно внесенным изменениям, отчеты составляются в электронной форме, в бумажной — если это предусмотрено нормативно правовыми актами или договором. При этом все документы по оценке имущества и отчеты хранятся в электронном формате у оценщика и в архиве в течение трех лет с даты составления отчета.

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Отчет об оценке в электронной форме подписывается оценщиками с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о содействии процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства».

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Фінансовий клуб По материалам:

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