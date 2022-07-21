Продажа недвижимого имущества во время военного положения: какие особенности действуют — Finance.ua

Продажа недвижимого имущества во время военного положения: какие особенности действуют Сегодня 09:02 — Недвижимость

Продажа недвижимого имущества во время военного положения: какие особенности действуют, www.freepik.com

В июне правительство обновило условия деятельности нотариусов в условиях военного положения и, в частности, подходы к удостоверению договоров купли-продажи недвижимости.

Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.

В случае заключения договора купли-продажи, обмена или дарения недвижимости во время военного положения запрещается перепродавать, дарить или иным образом отчуждать такое имущество в течение месяца со дня государственной регистрации права собственности на него.

Удостоверить договоры купли-продажи, обмена, дарения могут только нотариусы, включенные в Перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия по ценному имуществу. Актуальный перечень при этом можно найти на сайте Минюста

Изменения с июня

С июня заключить договор купли-продажи квартиры, дома, другой недвижимости можно не только за местонахождение такой недвижимости. Теперь удостоверить договор купли-продажи недвижимого имущества можно у нотариусов из приведенного выше Перечня:

по зарегистрированному месту жительства («прописке») покупателя или продавца;

по местонахождению такого имущества;

по местонахождению юридического лица, если покупателем или продавцом выступает общество, предприятие и т.д.

С июня также разрешено удостоверять договоры купли-продажи недвижимости, которая находится в районах боевых действий, включенных в Перечень территорий ограниченного доступа.

Сделать это опять-таки имеют право только нотариусы, включенные в Перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия по ценному имуществу, правда, независимо от местонахождения недвижимого имущества.

Заключение договора об отчуждении недвижимого имущества

Заключить договоры об отчуждении недвижимого имущества (куплю-продажу, обмен и т.п.) разрешено на основании доверенности, однако только при условии, что оно содержит описание соответствующих полномочий представителя и зарегистрировано в Едином реестре доверенностей. При этом на день подписания соответствующего договора должно пройти не более 1-го месяца со дня удостоверения такой доверенности нотариусом или не более 2-х месяцев, если оно было удостоверено консульским учреждением (дипломатическим представительством) Украины или уполномоченным органом иностранного государства.

Если прошло больше времени, представителю необходимо предоставить нотариусу заявление от владельца недвижимости о подтверждении действия доверенности. При этом подлинность подписи на таком заявлении должна быть удостоверена нотариусом (не ранее 7 календарных дней) или консульским учреждением (дипломатическим представительством) Украины, иностранным учреждением (не ранее чем за 1 месяц до дня заключения соответствующего договора).

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