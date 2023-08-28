Правительство установило предельные размеры страховых тарифов — Finance.ua

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Правительство установило предельные размеры страховых тарифов

Страхование
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Правительство установило предельные размеры страховых тарифов
Правительство установило предельные размеры страховых тарифов
Правительство утвердило предельный размер, структуру и порядок применения страховых тарифов для страхования будущего урожая зерновых сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой сельскохозяйственных страховых рисков на весенне-летний период выращивания.
Об этом идет речь на сайте КМУ.
В частности, что структура брутто-тарифа состоит из:
  • нетто-тарифа, включающего оценку страхового риска и предназначенного для формирования технических резервов;
  • нагрузки, включающей расходы страховщика, связанные с заключением и выполнением договора страхования будущего урожая
Отмечается, что размер нормативных расходов по ведению дела составляет 30% размера страхового тарифа.
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Согласно документу, страховой тариф одинаковый для всех участков страхователя с посевами зерновой сельскохозяйственной культуры в пределах одной области или Автономной Республики Крым. Они разделены на озимые (пшеница, рожь, ячмень) и яровые (пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале) культуры.
«Страховой платеж определяется путем умножения общей страховой суммы по договору страхования на страховой тариф», — говорится в постановлении.
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По данным Кабмина, для расчета страховой суммы цена единицы будущего урожая зерновой с/х культуры определяется с согласия страховщика и страхователя в пределах его будущей стоимости, но не больше стоимости реализации урожая за ІІІ квартал года, предшествующего году заключения договора страхования, заявленного страхователем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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