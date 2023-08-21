🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование Сегодня 08:10 — Страхование

🎁Программа лояльности от Finance.ua Страхование

Finance.ua Страхование всегда дарили своим клиентам приятные бонусы от партнеров, и в этом году решили, что этого недостаточно, чтобы выразить любовь и заботу. Поэтому решили собрать целую программу лояльности с крутыми бонусами, доступами и скидками.

🤫Небольшой спойлер: можно экономить на горючем, бесплатно учиться, смотреть кино и выгодно заказывать доставку продуктов. Если вы уже клиент Finance.ua Страхование — ничего не делайте, вы получите письмо с бонусами на свой e-mail.

Если вы еще не клиент Finance.ua Страхование — получить подарки очень просто:

Перейдите на Finance.ua. Оформите любой нужный вам продукт. Получите бонусы на email.

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