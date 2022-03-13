Правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий — Finance.ua
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Правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий

Сегодня 15:14Казна и Политика
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Кабинет министров ужесточил контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий. Согласно решению, областные военные администрации будут обеспечивать выезд детей в случае, если приняты исчерпывающие меры по размещению их на безопасной территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Перечень документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширен:
  • приглашением, в котором указывается страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины. Данная организация должна иметь письмо для поддержки государственных учреждений страны пребывания детей;
  • письменным согласованием областной военной администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованным Нацсоцслужбой.
Соответствующие изменения касаются выезда за пределы Украины:
  • детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью;
  • детей, не имеющих такого статуса, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью;
  • детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, находящихся на попечении, под попечительством.
Также согласно решению правительства, консульские учреждения в странах, в которые выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение одного рабочего дня будут информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о постановке детей на консульский учет.
По материалам: Finance.UA
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