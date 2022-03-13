Нужно ли возвращать излишние суммы пособий, льгот и субсидий — разъяснение Минсоцполитики

Сегодня 12:01 — Личные финансы

Нужно ли возвращать излишние суммы пособий, льгот и субсидий — разъяснение Минсоцполитики

Кабинет министров автоматически продлил срок выплаты государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, на период введения военного положения. Излишние суммы, которые могут быть выплачены в это время, возвращать не нужно.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Информируем, что постановлением Кабинета Министров Украины от 07 марта 2022 г. № 214 (с изменениями) продлен срок выплаты государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены. Соответствующие выплаты производятся за полный месяц без обращения лица в органы социальной защиты населения», — говорится в сообщении.

При этом проведение перерасчета и возврат соответствующих выплат получателями после прекращения срока действия военного положения соответствующим решением Правительства не предусмотрено.

Что это значит?

Даже если в течение действия военного положения у получателей изменился размер дохода или другие обстоятельства, которые могли привести к уменьшению назначенных ранее размеров социальных пособий, льгот и субсидий, то даже при этих обстоятельствах такие получатели продолжат получать выплаты в ранее назначенных размерах в течение военного положения, а после его завершения государство не потребует вернуть суммы, полученные в результате автоматического продления сроков таких пособий.

После завершения военного положения получатели, которым выплата государственной социальной помощи и льгот была автоматически продлена, должны в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы в дальнейшем получать пособия и льготы.

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