Правительство упростило условия кредитования под 0% на солнечные и ветровые панели для населения — Finance.ua
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Правительство упростило условия кредитования под 0% на солнечные и ветровые панели для населения

Кредит&Депозит
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Правительство упростило условия кредитования под 0% на солнечные и ветровые панели для населения
Правительство упростило условия кредитования под 0% на солнечные и ветровые панели для населения
Кабинет министров упростил условия 0% кредитования для установки частными домохозяйствами солнечных и ветровых электростанций.
Об этом сообщило Министерство энергетики после заседания правительства.
Правительство приняло постановление, которое предусматривает увеличение общей площади объекта недвижимости с 250 до 300 кв. метров.
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Также в 2 раза увеличен срок предоставления физлицом (получателем кредита) в банк копий документов, подтверждающих приобретение и ввод в эксплуатацию гибридной системы электроснабжения — с 90 до 180 календарных дней.
Кроме того, теперь можно устанавливать и производить монтаж приобретенного оборудования самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.
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«Минэнерго и Фонд развития предпринимательства получили много обращений от граждан об упрощении условий и расширении круга возможных получателей льготного кредитования. Решение правительства направлено на усиление энергетической безопасности государства в условиях разрушения объектов энергетической инфраструктуры в результате военной агрессии рф против Украины», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко
По материалам:
Finance.ua
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