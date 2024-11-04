Правительство упростило условия кредитования под 0% на солнечные и ветровые панели для населения — Finance.ua

Правительство упростило условия кредитования под 0% на солнечные и ветровые панели для населения Сегодня 09:15 — Кредит&Депозит

Правительство упростило условия кредитования под 0% на солнечные и ветровые панели для населения

Кабинет министров упростил условия 0% кредитования для установки частными домохозяйствами солнечных и ветровых электростанций.

Об этом сообщило Министерство энергетики после заседания правительства.

Правительство приняло постановление, которое предусматривает увеличение общей площади объекта недвижимости с 250 до 300 кв. метров.

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Также в 2 раза увеличен срок предоставления физлицом (получателем кредита) в банк копий документов, подтверждающих приобретение и ввод в эксплуатацию гибридной системы электроснабжения — с 90 до 180 календарных дней.

Кроме того, теперь можно устанавливать и производить монтаж приобретенного оборудования самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

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«Минэнерго и Фонд развития предпринимательства получили много обращений от граждан об упрощении условий и расширении круга возможных получателей льготного кредитования. Решение правительства направлено на усиление энергетической безопасности государства в условиях разрушения объектов энергетической инфраструктуры в результате военной агрессии рф против Украины», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко

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