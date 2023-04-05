Правительство упростило процедуру получения квалифицированной е-подписи — Finance.ua

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Правительство упростило процедуру получения квалифицированной е-подписи

Личные финансы
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Правительство упростило процедуру получения квалифицированной е-подписи
Правительство упростило процедуру получения квалифицированной е-подписи
Кабинет Министров Украины принял изменения в постановления, упрощающие идентификацию личности при получении квалифицированной электронной подписи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Что меняется

Теперь при получении доверительных услуг, в том числе и представителями иностранных юридических лиц, формировании и выдаче квалифицированного сертификата для физических или юридических лиц не нужно присутствовать лично. Подтвердить личность можно онлайн.
Пока не у всех поставщиков можно пройти идентификацию личности удаленно. Идентификация личности проводится при личном присутствии.
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«Во время военного положения это занимает значительно больше времени и делает невозможным своевременное получение электронной подписи пользователями», — говорят в Минцифры.
Принятое постановление позволяет использовать больше способов идентификации действующих в ЕС лиц при формировании квалифицированных сертификатов всем категориям пользователей. Эти условия будут действовать вне зависимости от действия военного положения в Украине.

Справка Finance.ua:

  • украинцы отныне могут подписывать европейские документы с помощью Дія.Підпис-EU, данный инструмент соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза;
  • Дія.Підпис — это новая реализация КЭП. В общем, электронная подпись — это данные, которые обеспечивают целостность документов (что-то вроде надписи на копиях «Согласно оригиналу». — Ред.) и идентифицируют личность, то есть гарантируют, что документ подписали именно вы, а не третье лицо;
  • если еще проще, то электронная подпись — это файл, в котором зашифрована личная информация о подписчике;

Как работает Дія.Підпис и для чего она нужна 📳

По материалам:
Finance.ua
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