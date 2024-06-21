Правительство упростило процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине — Finance.ua

Правительство упростило процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине Сегодня 17:00 — Личные финансы

Правительство упростило процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине

Кабинет Министров внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины через «Укрпочту».

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Изменениями предусмотрено, что при наличии технических возможностей выплата и доставка может производиться по сведениям, сформированным на основании электронных выплатных списков, без документов к ним в бумажной форме.

Постановлением установлены требования к электронным формам/наборам данных выплатных и отчетных документов.

Напомним, пенсионеры в Украине могут получать выплаты через один из уполномоченных банков, но банковский счет должны открыть именно для пенсий и соцвыплат. В соответствии с законодательством, пенсия выплачивается через отделение АО «Укрпочта» или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно.

Если вы изменили счет в банке или изменили банк, в котором получаете пенсию/субсидию/льготу/страховую выплату, то для продолжения получения выплат обязательно нужно уведомить орган Пенсионного фонда Украины.

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