Правительство упростило процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство упростило процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине

Личные финансы
1
Правительство упростило процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине
Правительство упростило процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине
Кабинет Министров внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины через «Укрпочту».
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Изменениями предусмотрено, что при наличии технических возможностей выплата и доставка может производиться по сведениям, сформированным на основании электронных выплатных списков, без документов к ним в бумажной форме.

Читайте также: Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной)

Постановлением установлены требования к электронным формам/наборам данных выплатных и отчетных документов.
Напомним, пенсионеры в Украине могут получать выплаты через один из уполномоченных банков, но банковский счет должны открыть именно для пенсий и соцвыплат. В соответствии с законодательством, пенсия выплачивается через отделение АО «Укрпочта» или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно.
Если вы изменили счет в банке или изменили банк, в котором получаете пенсию/субсидию/льготу/страховую выплату, то для продолжения получения выплат обязательно нужно уведомить орган Пенсионного фонда Украины.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.