Правительство упрощает строительство воздушных линий электропередач и подстанций, чтобы ускорить восстановление энергосистемы — Finance.ua

Правительство упрощает строительство воздушных линий электропередач и подстанций, чтобы ускорить восстановление энергосистемы Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Чтобы быстрее восстановить энергосистему, правительство приняло решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов. Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины», — отметил Глава Правительства.

Премьер-министр отметил, что Россия стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач. Враг прежде всего нацелен сеять страх и панику: «Но ему это не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, наших партнеров. Мы выстоим, потому что едины, сильны и мотивированы бороться за родную землю».

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил , что во время новогодних праздников россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойным электроснабжением.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.