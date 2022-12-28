Правительство упрощает строительство воздушных линий электропередач и подстанций, чтобы ускорить восстановление энергосистемы — Finance.ua

Правительство упрощает строительство воздушных линий электропередач и подстанций, чтобы ускорить восстановление энергосистемы
Чтобы быстрее восстановить энергосистему, правительство приняло решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
«На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду в отношении таких объектов. Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины», — отметил Глава Правительства.
Премьер-министр отметил, что Россия стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач. Враг прежде всего нацелен сеять страх и панику: «Но ему это не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, наших партнеров. Мы выстоим, потому что едины, сильны и мотивированы бороться за родную землю».
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойным электроснабжением.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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