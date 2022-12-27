Жалобы на отключение света: в НКРЭКУ объяснили, как правильно оформить обращение — Finance.ua

Жалобы на отключение света: в НКРЭКУ объяснили, как правильно оформить обращение Сегодня 13:02 — Личные финансы

Жалобы на отключение света: в НКРЭКУ объяснили, как правильно оформить обращение

Большое количество обращений потребителей по поводу неравномерных отключений от электроснабжения со стороны операторов систем распределения оформлено ненадлежащим образом, поэтому они не могут быть рассмотрены.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как объяснили в комиссии, чтобы обращение потребителя было рассмотрено НКРЭКУ, в нем необходимо указать:

фамилию, имя, отчество, место жительства гражданина;

суть поднятого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования;

письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.

Потребитель может отправить письменное обращение по интернету или средствами электронной связи.

При этом, кроме вышеуказанной информации, в нем следует написать электронный почтовый адрес, на который заявителю могут направить ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение электронной цифровой подписи при передаче такого обращения не требуется.

«Оформленные с соблюдением этих требований обращения потребителей станут основой работы НКРЭКУ с операторами систем распределения, по результатам которой будут применяться соответствующие меры регуляторного воздействия», — подытожили в комиссии.

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УБР По материалам:

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