У Міненерго розповіли, що буде зі світлом на Новий рік — Finance.ua

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У Міненерго розповіли, що буде зі світлом на Новий рік

Енергетика
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У Міненерго розповіли, що буде зі світлом на Новий рік
У Міненерго розповіли, що буде зі світлом на Новий рік
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що під час новорічних свят росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.
Як розповів глава Міненерго в ефірі телемарафону, він не виключає нових ударів на свята. Датою наступного масованого обстрілу України з боку рф може стати Новий рік — з 31 грудня на 1 січня.
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«росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік — це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі», — наголосив він.
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За словами Галущенка, за відсутності масованого обстрілу українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання під час новорічних свят. Він додав, що щодня ситуація в енергосистемі України налагоджується. Вдається збільшити виробництво електроенергії та доставити її споживачам.
«Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7», — сказав він.

Чи можливо залишити без світла Україну 🧐

За матеріалами:
УНІАН
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