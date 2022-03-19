Правительство Украины ослабило госрегулирование цен на ряд товаров — Finance.ua

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Правительство Украины ослабило госрегулирование цен на ряд товаров

Сегодня 16:39Казна и Политика
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Правительство Украины ослабило госрегулирование цен на ряд товаровПравительство Украины ослабило госрегулирование цен на ряд товаров
Правительство Украины отменило предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки и торговой наценки в 10% для таких продуктов существенного социального значения, как гречневая крупа, сахар-песок, отечественная вермишель и сливочное масло жирностью 72,5%, сохранив требование о декларировании изменения их цен.
Соответствующее постановление № 311 от 18 марта Кабинета министров размещено на его сайте в субботу.
Согласно постановлению, 10% ограничения наценки осталось для таких товаров, как мука пшеничная высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный и батон, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная, четверть куриной) тушки) ) и масло подсолнечное рафинированное. Ограничение будет действовать до конца апреля.
Постановлением также уточнено, что в указанном перечне продуктов социального значения говорится о рафинированном подсолнечном масле, а не в общем о подсолнечном масле, но в то же время понятие «птицы» расширено «четвертью куриной тушки», тогда как раньше оно предполагало только «куриную тушку».
Кроме того, правительство установило, что к указанным продуктам существенного социального значения относятся товары отечественного производства, кроме товаров, маркированных как органическая продукция.
Еще одним послаблением стала возможность сетям, устанавливающим единые цены на продукты в своих магазинах, декларировать изменение цен один раз на все магазины, а не на каждый отдельно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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