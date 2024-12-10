Правительство согласовало строительство моста через Тису — Finance.ua

Правительство согласовало строительство моста через Тису Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Правительство согласовало строительство моста через Тису

Украина и Румыния договорились о строительстве автодорожного моста через реку Тиса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Утверждаем соглашение с Правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса», — сообщил он.

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По словам премьера, это будет новый логистический узел на пункте пропуска «Белая Церковь — Сигету Мармацией».

Это расширит экспортные возможности Украины, ускорит движение людей и товаров через границу, добавил Шмыгаль.

Економічна Правда По материалам:

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