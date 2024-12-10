Правительство согласовало строительство моста через Тису — Finance.ua

Правительство согласовало строительство моста через Тису
Украина и Румыния договорились о строительстве автодорожного моста через реку Тиса.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Утверждаем соглашение с Правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса», — сообщил он.
По словам премьера, это будет новый логистический узел на пункте пропуска «Белая Церковь — Сигету Мармацией».
Это расширит экспортные возможности Украины, ускорит движение людей и товаров через границу, добавил Шмыгаль.
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