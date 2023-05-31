Правительство собрало уже около 62 миллиардов в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии — Шмыгаль — Finance.ua

Правительство собрало уже около 62 миллиардов в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии — Шмыгаль Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Правительство собрало уже около 62 миллиардов в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии — Шмыгаль

Кабинет Министров уже накопил около 62 млрд грн в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Около 62 млрд грн уже собрано правительством в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии. Этих средств хватит для первого этапа выплат: как пособия на ремонты, так и выдачи жилищных сертификатов. Ведь, по оценкам Всемирного банка, на первоочередное восстановление имущества Украине требуется 1,9 млрд долларов. Далее работаем с нашими международными партнерами, чтобы мобилизовать всю необходимую сумму», — сказал Шмыгаль.

По его словам, власти будут делать все, чтобы каждый, кто лишился дома, получил компенсацию как можно скорее.

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«Запускаем новые проекты и инициативы по восстановлению нашей страны. Остаемся сильными. Помогаем друг другу и нашим Силам безопасности и обороны», — подчеркнул он.

Напомним, правительство усовершенствовало механизм использования средств из Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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