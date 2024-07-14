Правительство снизило прогнозы роста экономики Украины на 2024 год — Finance.ua

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Правительство снизило прогнозы роста экономики Украины на 2024 год

Казна и Политика
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Правительство снизило прогнозы роста экономики Украины на 2024 год
Правительство снизило прогнозы роста экономики Украины на 2024 год
Министерство экономики снизило прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2024 год с 4,6% до 3,5%.
Об этом сообщили в ведомстве.
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Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025−2027 годы были одобрены постановлением Кабинета Министров Украины от 28.06.2024 № 780.
В процессе разработки прогноза, учитывая уточнение статистических данных, появление новых данных, изменение предположений, которые закладываются в прогнозные расчеты, был уточнен 2024 год как база для расчета.
Соответственно, по итогам 2024 года ожидается:
  • номинальный объем ВВП — 7 484,7 млрд грн;
  • реальный рост ВВП на уровне 3,5%;
Прогноз разработан Министерством экономики Украины с участием заинтересованных центральных органов исполнительной власти.
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Напомним, МВФ улучшил прогноз ВВП на этот год и одновременно ухудшил его на следующий.
«Теперь предполагается, что шок начнется в третьем квартале 2024 по сравнению со вторым кварталом 2024 года в третьем пересмотре. Сокращение экономики достигнет 1,7% в 2024 году по сравнению с ростом в базовом сценарии на 2,5−3,5%», — сообщается в материалах МВФ.
По материалам:
РБК-Україна
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