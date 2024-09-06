Правительство Шотландии сократит помощь украинским беженцам — Finance.ua
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Правительство Шотландии сократит помощь украинским беженцам

Личные финансы
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Правительство Шотландии сократит помощь украинским беженцам
Правительство Шотландии сократит помощь украинским беженцам
Правительство Шотландии планирует сократить из-за экономии расходы на здравоохранение и социальную сферу, что отразится на поддержке украинских беженцев. В частности, питание для украинцев станет платным.
Об этом пишет британское издание The Times.

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Министр финансов Шона Робисон в письме к финансовому комитету шотландского парламента подробно изложила план экономии, предусматривающий сокращение расходов на сумму более 188 миллионов фунтов стерлингов. Наибольшую часть, 115,8 миллионов фунтов, снимут из бюджета здравоохранения и социального обеспечения, что приведет к негативным последствиям для Национальной службы здравоохранения.

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Робисон отметила: эти меры были необходимы из-за того, что правительство столкнулось с дополнительными расходами в размере 800 миллионов фунтов стерлингов. Это связано с инфляцией, пандемией и войной в Украине.
По плану почти 8 млн фунтов стерлингов урежут из фондов центрального правительства, которые выделяют организациям третьего сектора и сообществам, а 6 млн фунтов стерлингов заберут из бюджета поддержки студентов.
«Меры необходимы, ведь правительство столкнулось с дополнительными расходами в размере 800 млн фунтов стерлингов. Как факторы назвали соглашения по оплате труда в государственном секторе, длительную жесткую экономию в Вестминстере, инфляцию, пандемию и войну в Украине», — заявили в Минфине.
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Протоколы по чрезвычайным затратам сэкономят 60 млн фунтов стерлингов, тогда как уменьшение объема денег, предназначенных для выплаты зимнего топлива, даст дополнительно 160 млн фунтов стерлингов. Еще 460 млн стерлингов потребуется для сбалансирования бюджета на текущий год.
В целом такой пакет мер позволит высвободить 933 млн фунтов стерлингов.
По материалам:
Finance.ua
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