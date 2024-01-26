Правительство Румынии одобрило меры поддержки фермеров, которые жаловались на импорт из Украины — Finance.ua
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Правительство Румынии одобрило меры поддержки фермеров, которые жаловались на импорт из Украины

Мир
18
Румынское правительство 25 января приняло три решения о дополнительной помощи фермерам, которые ранее требовали защиты от влияния украинского импорта и блокировали пункты пропуска на границе.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и развития села Румынии.
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Первое решение румынского правительства создает схему государственной помощи для уменьшения акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, до конца 2024 года. На нее было выделено 270 миллионов леев (54,25 миллиона евро).
Еще два решения предусматривают создание программы государственной помощи для поддержки деятельности владельцев мясного скота, а также свиноводов и птицеводов, «в условиях кризиса, вызванного агрессией россии против Украины».
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На эти программы, предназначенные для компенсации ущерба из-за роста цен на корма, топливо и другие расходы фермеров, Румыния выделит 16,1 и более 25,3 миллиона евро соответственно.
На прошлой неделе румынские фермеры разблокировали три КПП на границе с Украиной, что стало частью более широкого протеста перевозчиков и аграриев по всей территории Румынии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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