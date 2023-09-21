Правительство рф ограничило экспорт бензина и дизеля из-за рекордных цен — Finance.ua
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Правительство рф ограничило экспорт бензина и дизеля из-за рекордных цен

Мир
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Правительство рф ограничило экспорт бензина и дизеля из-за рекордных цен
Правительство рф ограничило экспорт бензина и дизеля из-за рекордных цен
Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо внутреннего рынка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства рф в Telegram.
«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что позволит снизить цены для потребителей», — объяснили в Кабмине рф.
Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке российское правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. А также ввело ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
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Напомним, ранее сообщалось, что российское правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива из-за рекордного роста оптовых цен.
Российские автозаправочные станции уже третий месяц терпят убытки из-за роста биржевых цен на топливо.
Перед этим в россии впервые в истории биржевая стоимость бензина АИ-95 поднялась выше 76 тысяч рублей за тонну.
По материалам:
Економічна Правда
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