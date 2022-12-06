Правительство решило погасить задолженность по больничным и декретным на 3,5 млрд гривен — Finance.ua
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Правительство решило погасить задолженность по больничным и декретным на 3,5 млрд гривен

Казна и Политика
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Правительство решило погасить задолженность по больничным и декретным на 3,5 млрд гривен
Правительство решило погасить задолженность по больничным и декретным на 3,5 млрд гривен
Кабинет Министров Украины в течение декабря 2022 года направит 3,5 млрд гривен на погашение задолженности по больничным и выплатам по беременности и родам, которая образовалась в Фонде социального страхования за год.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Это позволит полностью урегулировать проблему накопившейся задолженности по неоплаченным больничным и выплатам в связи с беременностью и родами, которая в течение 2022 года образовалась в Фонде социального страхования, который до 1 января 2023 года ответственен за осуществление таких выплат», — говорится в сообщении.
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Напомним, Пенсионный фонд Украины изменил порядок финансирования э-больничных. Получить выплаты можно не только на основании оригинала э-больничного, но и выписки из Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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