От чего зависит размер пособия по больничным — Finance.ua

От чего зависит размер пособия по больничным Вчера 08:39 — Личные финансы

От чего зависит размер пособия по больничным

Фонд социального страхования Украины занимается 11 миллионами работающих украинцев, каждый из которых имеет право на компенсацию утраченного заработка в случае болезни, травмы, ухода за больными родными и в других страховых случаях. Поэтому в ведомстве решили объяснить , от чего зависит размер выплат.

От чего зависит размер пособия по больничным

Пособие по временной потере трудоспособности призвано компенсировать утраченный заработок. Его размер зависит от среднедневной заработной платы конкретного работника и продолжительности его страхового стажа.

Больничные выплачиваются застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

50% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% — страховой стаж от 3 до 5 лет;



70% — страховой стаж от 5 до 8 лет;



100% — страховой стаж более 8 лет.

Однако для некоторых застрахованных лиц ФССУ оплачивает больничные в размере 100% вне зависимости от продолжительности стажа. Это лица, имеющие льготы в соответствии с законодательством, например:

отнесены к 1–3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

один из родителей или человек, который их заменяет и ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы;



ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;



лица, отнесенные к жертвам нацистских преследований в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;



доноры, имеющие право на льготу, предусмотренную статьей 20 Закона Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» и другие.



Отдельная норма также действует для работников или гиг-специалистов, являющихся резидентами Дія.Сіті. Для них размер больничных зависит от суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы в Фонд независимо от страхового стажа.

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А в случае самоизоляции от COVID-19 больничные оплачиваются в размере 50% среднего дохода независимо от стажа. Исключение — медицинские работники, для которых Фонд оплачивает самоизоляцию в размере 100% средней заработной платы, а также резиденты Дія.Сіті, для которых пособие рассчитывается в соответствии с нормой выше.

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