От чего зависит размер пособия по больничным — Finance.ua

От чего зависит размер пособия по больничным
Фонд социального страхования Украины занимается 11 миллионами работающих украинцев, каждый из которых имеет право на компенсацию утраченного заработка в случае болезни, травмы, ухода за больными родными и в других страховых случаях. Поэтому в ведомстве решили объяснить, от чего зависит размер выплат.
От чего зависит размер пособия по больничным
Пособие по временной потере трудоспособности призвано компенсировать утраченный заработок. Его размер зависит от среднедневной заработной платы конкретного работника и продолжительности его страхового стажа.
Больничные выплачиваются застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:
- 50% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;
- 60% — страховой стаж от 3 до 5 лет;
- 70% — страховой стаж от 5 до 8 лет;
- 100% — страховой стаж более 8 лет.
Однако для некоторых застрахованных лиц ФССУ оплачивает больничные в размере 100% вне зависимости от продолжительности стажа. Это лица, имеющие льготы в соответствии с законодательством, например:
- отнесены к 1–3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
- один из родителей или человек, который их заменяет и ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы;
- ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- лица, отнесенные к жертвам нацистских преследований в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;
- доноры, имеющие право на льготу, предусмотренную статьей 20 Закона Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» и другие.
Отдельная норма также действует для работников или гиг-специалистов, являющихся резидентами Дія.Сіті. Для них размер больничных зависит от суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы в Фонд независимо от страхового стажа.
А в случае самоизоляции от COVID-19 больничные оплачиваются в размере 50% среднего дохода независимо от стажа. Исключение — медицинские работники, для которых Фонд оплачивает самоизоляцию в размере 100% средней заработной платы, а также резиденты Дія.Сіті, для которых пособие рассчитывается в соответствии с нормой выше.
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